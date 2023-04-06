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Последний гипермаркет «Карусель» закрыли в России

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Решение о закрытии формата приняли два года назад, рассказала президент X5 Group Екатерина Лобачева в интервью РБК.

По ее словам, важным следствием развития онлайн-покупок стало то, что формат закупок «про запас» в крупноформатной традиционной торговле частично переходит в интернет.

«Последний гипермаркет «Карусель» компания закрыла в феврале 2023 года. Этот процесс, как пояснила Лобачева, удалось выстроить эффективно: на заключительном этапе закрывающиеся точки имели хорошие финансовые результаты, а последний магазин в Белгороде и вовсе показывал положительную EBITDA», – говорит Екатерина Лобачева.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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