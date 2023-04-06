Вторичное жилье в первом квартале подорожало на 3%

До 98,8 тыс. рублей за квадратный метр, рассказали РИА Недвижимость специалисты портала «Мир квартир».

По данным аналитиков портала, с начала 2023 года квадратный метр на вторичном рынке жилья подорожал в 64 городах РФ из 70, включенных в исследование, в шести – снизился. Средняя цена предложения по итогам квартала составила 5,3 млн рублей.

Больше всего за квартал квартиры по стоимости «квадрата» подорожали в:

Новокузнецке (+11%),

Магнитогорске (+8%),

Челябинске (+8%),

Астрахани (+8%),

Владикавказе (+7%).

Подешевели по цене «квадрата» квартиры в Москве (–2,5%), Калининграде (–2%), Санкт-Петербурге (–2%), Севастополе (–1%), Новосибирске (–1%).