Новости

Вторичное жилье в первом квартале подорожало на 3%

До 98,8 тыс. рублей за квадратный метр, рассказали РИА Недвижимость специалисты портала «Мир квартир».

По данным аналитиков портала, с начала 2023 года квадратный метр на вторичном рынке жилья подорожал в 64 городах РФ из 70, включенных в исследование, в шести – снизился. Средняя цена предложения по итогам квартала составила 5,3 млн рублей.

Больше всего за квартал квартиры по стоимости «квадрата» подорожали в:

  • Новокузнецке (+11%),
  • Магнитогорске (+8%),
  • Челябинске (+8%),
  • Астрахани (+8%),
  • Владикавказе (+7%).

Подешевели по цене «квадрата» квартиры в Москве (–2,5%), Калининграде (–2%), Санкт-Петербурге (–2%), Севастополе (–1%), Новосибирске (–1%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Время первых
Как увеличить продолжительность жизни на 20 лет? Юлия Кальвина – о возможностях ИИ для людей и бизнеса
Александр Абрамкин: «Мы не банк, а высокотехнологическая компания»
Новые технологии: вчера – фантастика, сегодня – реальность
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес