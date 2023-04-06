Доля заемщиков автокредитов старше 40 лет сократилась

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-феврале 2023 году сильнее всего в структуре выданных автокредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла доля автокредитов в возрастной группе заемщиков моложе 30 лет. По сравнению с началом прошлого года она увеличилась на 2,4 процентных пункта (п.п.) и достигла 16,3%.

Рост доли был также отмечен и в исторически самой массовой группе заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет – на 1,4 п.п. (до 37,1%). В свою очередь, сокращение доли в структуре выдачи автокредитов было зафиксировано у заемщиков старше 40 лет: от 40 до 50 лет – на 1,5 п.п. до 27,3% и старше 50 лет – на 2,3 п.п. до 19,3%.

«Процессы выдачи в автокредитовании становятся все более технологичными, – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Все больше автокредитов выдается банками в онлайн-режиме, и этой возможностью пользуются, в основном, молодые заемщики. Кроме того, граждане моложе 30 лет являются активными участниками государственных программ льготного автокредитования, условия которых существенно привлекательнее рыночных. При этом по-прежнему автокредиты предоставляются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 680 баллов».