Движение большегрузов в Иркутске временно ограничат

Меры будут действовать на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Об этом рассказали в мэрии.

С 10 апреля по 9 мая 2023 года в Иркутске введут временные ограничения на движение транспортных средств с грузом или без груза, с нагрузкой на ось свыше 6 тонн.

Ограничения касаются следующих объектов: