Движение большегрузов в Иркутске временно ограничат

Меры будут действовать на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Об этом рассказали в мэрии.
С 10 апреля по 9 мая 2023 года в Иркутске введут временные ограничения на движение транспортных средств с грузом или без груза, с нагрузкой на ось свыше 6 тонн.
Ограничения касаются следующих объектов:
- улица 2-я Батарейная на участке от путепровода через ж/д пути на станции «Батарейная» до Московского тракта;
- подход к Иркутску км 1867+000 – км 1867+950;
- подход к Иркутску км 1867+950 – км 1868+900;
- подход к Иркутску км 1868+900 – км 1873+000;
- улица Трактовая;
- объездная дорога микрорайона Ново-Ленино с развязками;
- улица Маршала Конева на участке от границы города Иркутска до бульвара Рябикова;
- бульвар Рябикова на участке от дома № 31б до улицы Сергеева;
- улица Сергеева;
- объездная дорога микрорайонов Университетский и Первомайский.