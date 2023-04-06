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Движение большегрузов в Иркутске временно ограничат

Меры будут действовать на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Об этом рассказали в мэрии.

С 10 апреля по 9 мая 2023 года в Иркутске введут временные ограничения на движение транспортных средств с грузом или без груза, с нагрузкой на ось свыше 6 тонн.

Ограничения касаются следующих объектов:

  • улица 2-я Батарейная на участке от путепровода через ж/д пути на станции «Батарейная» до Московского тракта;
  • подход к Иркутску км 1867+000 – км 1867+950;
  • подход к Иркутску км 1867+950 – км 1868+900;
  • подход к Иркутску км 1868+900 – км 1873+000;
  • улица Трактовая;
  • объездная дорога микрорайона Ново-Ленино с развязками;
  • улица Маршала Конева на участке от границы города Иркутска до бульвара Рябикова;
  • бульвар Рябикова на участке от дома № 31б до улицы Сергеева;
  • улица Сергеева;
  • объездная дорога микрорайонов Университетский и Первомайский.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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