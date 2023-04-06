Сроки строительства школы на Багратиона в Иркутске сорвали второй раз

Подрядчик, который строит школу на улице Багратиона в Иркутске, второй раз сорвал сроки возведения объекта, сообщила региональная прокуратура.

Фото прокуратуры Иркутской области

Установлено, что договор на строительства учреждения был заключен в 2021 году. К декабрю 2022 года сроки были сорваны впервые – компания не справилась с обязанностями. После этого между заказчиком и подрядной организацией был согласован новый график производства работ на текущий год. Однако в 1 квартале 2023 года вновь был выявлен факт отставания.

Директору фирмы объявлено предостережение, возбуждено административное дело по статье «Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом».

Прокуратура контролирует ситуацию.