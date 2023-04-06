Недорого слетать в Санкт-Петербург и Екатеринбург можно из Иркутска в апреле

Авиакомпания S7 составила топ выгодных направлений, куда можно будет отправиться в апреле, – в топ попали маршруты Иркутск – Санкт-Петербург и Иркутск – Екатеринбург, следует из данных перевозчика.

Слетать из Иркутска в Санкт-Петербург и обратно в период с 15 по 27 апреля можно за 25 338 рублей. Время в пути – 6 часов 25 минут, рейс является прямым.

Отправиться из Иркутска в Екатеринбург в период с 19 по 26 апреля и вернуться обратно можно за 19 390 рублей. Время в пути – 4 часа 25 минут, пересадки отсутствуют.

В эти суммы входит ручная кладь весом до 10 кг, провоз багажа является платным. Билеты – невозвратные.