Водитель Toyota Land Cruiser из Иркутской области устроил четыре ДТП за день в Омске

Пьяный уроженец Иркутской области на автомобиле Toyota Land Cruiser устроил сразу четыре аварии за сутки в Омске, сообщила прокуратура города.

Одна из пострадавших машин. Фото полиции Омской области

По данным омской полиции, первое столкновение случилось около 15:22 часов в Кировском округе – в районе дома № 2Б по ул. Бульвар Заречный Land Cruiser врезался в Toyota, после чего скрылся с места аварии.

Чуть позже, в 15:35, в районе дома № 1, выезжая с второстепенной дороги Land Cruiser не пропустил скорую помощь и столкнулся с ней, вновь покинув место происшествия. Медработник, находящийся в служебном транспорте, пострадал.

Далее автомобиль продолжил движение по ул. Красный Путь: на пересечении с ул. Березовой он столкнулся с еще с несколькими машинами, которые стояли на перекрестке, ожидая разрешающий сигнал светофора, и продолжил движение в направлении проспекта Королева, где и был задержан.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.