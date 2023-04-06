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Комплекс для переработки мусора появится в одном из районов Иркутской области

Завод для переработки отходов построят в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Сейчас проходит открытый конкурс на заключение контракта по разработке проектно-сметной документации строительства. На эти цели из регионального бюджета направлено 29,3 млн рублей, еще 1,9 млн рублей – местное софинансирование», – пояснил губернатор региона Игорь Кобзев.

Объект расположат на участке площадью 15,83 га. Проектирование рассчитано на 2023-2024 годы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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