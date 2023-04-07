50% россиян планируют купить новую квартиру в обозримом будущем

Аналитики федерального застройщика «Страна Девелопмент» провели исследование, согласно которому около 50% респондентов собираются купить новую квартиру в обозримом будущем. Опрос был проведен среди потенциальных клиентов компании в Тюмени, Москве и Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что более трети опрошенных, планируют покупку, те, кто уже приобретал квартиру менее года назад, 23% – год назад, а еще 17% – два года назад.

Исследование «Страны Девелопмент» созвучно данным аналитического центра ДОМ.РФ, согласно которым у 22,7 млн семей (около 37% респондентов) наблюдается потребность в улучшении жилищных условий. Более половины из них – 11,6 млн российских семей – планируют воспользоваться рыночными способами улучшения жилищных условий в 5-летней перспективе и формируют совокупный спрос на 5 лет. Причем 68% семей, формирующих спрос, готовы рассматривать покупку квартиры в новостройках, если она будет соответствовать их запросам, в том числе по местоположению, а 20% предпочли бы приобрести квартиру на этапе выдачи ключей.

Согласно данным «Страны Девелопмент», среди целей покупки лидируют следующие:

36% хотят улучшить жилищные условия в связи с увеличением количества членов семьи;

25% хотят улучшить условия проживания и повысить уровень комфорта;

24% респондентов, собирающихся приобрести квартиру, хотят купить ее для детей;

5% – для родителей.

При этом инвестиционные цели не превышают в сумме 10%, что говорит о том, что инвестирование не является основным драйвером покупки квартиры в ближайший год.

Среди способов покупки ожидаемо лидирует ипотечное кредитование (для 77% респондентов, собирающихся купить квартиру). Далее следуют наличные средства (28%), trade-in (18%), рассрочка (10%) и материнский капитал (10%).

Замглавы Минстроя России Никита Стасишин прокомментировал, что в ближайшее время Минстрой намерен сформировать предложения по поддержке ипотечного кредитования по льготным программам в апреле текущего года: «Мы договорились, что мы посмотрим еще март и в апреле по итогам первых двух недель сформируем свои предложения, которые будут направлены на единственное важное для нас – не допустить сокращения объемов выдачи ипотечных кредитов».

«Высокая доля респондентов, которые собираются купить квартиру, говорит о том, что, потребительский спрос есть, но клиенты будут более взыскательно подходить к выбору. В этом году мы прогнозируем рост качества проектов, разработку девелоперами новых опций жилых комплексов и наполнения квартир, чтобы покупатели понимали, что, купив квартиру в этом ЖК, они могут значительно повысить качество жизни для себя и своих близких», – отмечает Александр Гуторов, вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент».