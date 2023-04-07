Ветераны труда Иркутской области получили право на санаторно-курортное лечение один раз в пять лет

Ранее они обеспечивались путевками однократно. Кроме того, изменениями отменен срок действия порядка по обеспечению ветеранов труда санаторно-курортным лечением. Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Константин Зайцев.

«На 2023 год в областном бюджете предусмотрено 75,22 миллиона рублей. Это позволит обеспечить путевками 2 150 ветеранов труда», – рассказал Константин Зайцев.

С начала 2023 года выдано почти 1000 путевок на оздоровление ветеранов.

Заявление на обеспечение санаторно-курортным лечением необходимо подать в управление соцзащиты по месту жительства до 1 сентября текущего года. Обязательно наличие медпоказаний к санаторно-курортному лечению по заболеваниям сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения, отсутствие противопоказаний, прекращение трудовой деятельности.