Газификацию Усолья-Сибирского обсуждают региональные власти и бизнес

Вариант газификации рассматривается для создания Федерального центра химии в Усолье-Сибирском. Работа по его созданию ведется с октября 2022 года по поручению министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова .

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в заседании штаба по проекту «Создание Федерального центра химии в Усолье-Сибирском» под председательством заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаила Юрина.

Штаб объединил представителей Государственной Думы РФ, Минэкономразвития и Минпромторга России, Правительства Иркутской области и администрации города Усолья-Сибирского, Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России, Госкорпорации «Росатом», АО «ЕвроСибЭнерго, ООО «Газпром межрегионгаз».

На совещании штаба обсудили вопросы возможности газификации города Усолье-Сибирское и промышленной площадки бывшего «Усольехимпрома», разработка мастер-плана развития города, ход создания Федерального центра химии и меры поддержки участников промышленного кластера.

– Сегодня в Иркутской области ведётся индивидуальная работа с потенциальным участниками химического кластера по уточнению номенклатуры продукции, которую они планируют производить, подбору комплекса мер поддержки, ведь для инвесторов важно иметь гарантийные обязательства со стороны субъекта, также мы готовы оказывать максимальное содействие и поддержку в реализации проектов, которые войдут в кластер. На рекультивацию и создание безопасной площадки выделяется максимум федерального финансирования и мы должны продолжить там производство, ведь Усолье-Сибирское исторически город химиков, там проживает много инженеров, конструкторов, чьи знания и умения будут полезны в работе производств, – отметил Игорь Кобзев.

Губернатор выразил уверенность, что совместные совещания, поддержка федерального центра и активная работа «на местах» позволит эффективно решать все возникающие при создании Федерального центра химии вопросы.

Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России создан сайт Федерального центра химии, где представлена информация по всем существующим мерам поддержки федерального и регионального уровней, сведения о площадке бывшего «Усольехимпрома», а также форма обратной связи для инвестора/потенциального участника промышленного кластера.

Для участников промышленных кластеров доступны субсидии на приобретение стартовых партий продукции, льготные кредиты, сниженные страховые взносы и упрощение администрирования.

На сегодняшний день получено 22 анкеты от предприятий, выразивших заинтересованность в участии в промышленном кластере. Выявлено 12 инвестиционных проектов, в том числе 10 импортозамещающих, сообщает пресс-служба регионального правительства.