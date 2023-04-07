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Силуанов уверен, что курс рубля будет укрепляться

Вчера, 6 апреля, курс доллара на Мосбирже превысил отметку 81 руб., евро – 88 руб. Обе валюты достигали максимумов с апреля 2022 года. Министр финансов России Антон Силуанов уверен, что рубль будет укрепляться в ближайшее время.

– Цена рубля зависит от торгового баланса. Сейчас, мы видим, цены на российские энергоносители увеличиваются, поэтому будет больше притока валюты. Это будет влиять на укрепление рубля, – цитирует его слова ТАСС.

Отвечая на вопрос, до какого уровня могут дойти показатели, он отметил: "Еще раз повторюсь – курс у нас придерживается рыночных принципов. Соответственно, "плавает" в условиях изменения внешнеэкономической конъюнктуры"».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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