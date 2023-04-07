Фонд развития промышленности Иркутской области вошел в топ-10 в стране по количеству профинансированных проектов

Фонд развития Иркутской области вошел в число самых результативных в стране и оказался в десятке лучших таких организаций. По совместным с федеральным Фондом программам региональный ФРП поддержал 41 проект. При этом вместе с поддержкой в рамках региональных программ количество профинансированных проектов составляет 52. Статистику озвучил Фонд развития промышленности Российской Федерации.

– То, что Фонд развития промышленности Иркутской области вошел в топ-10 по стране, демонстрирует, что мы выбрали правильную стратегию поддержки промышленного сектора в регионе. Мы понимаем, что предприятия нуждаются в модернизации и цифровизации, зачастую на это требуются дополнительные средства. Сейчас в этой работе им помогает Фонд, который обеспечивает до 80 % затрат на переоборудование на максимально льготных условиях – всего под 1 или 3 процента годовых, в зависимости от программы, – подчёркивает Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Совокупная инвестиционная стоимость проектов, профинансированных ФРП Иркутской области, превышает 9,5 миллиарда рублей. В конце прошлого года Губернатор Игорь Кобзев подписал распоряжение о докапитализации Фонда, и к настоящему моменту его капитализация составляет полмиллиарда рублей.

Еще одно направления деятельности фонда – компенсационные программы. С их помощью ФРП возмещает предприятиям региона часть затрат на транспортировку сырья или готовой продукции, а также уплату процентов по инвестиционным кредитам, направленным на создание или модернизацию импортозамещающего производства.

Кроме этого, ФРП оказывает нефинансовую поддержку бизнесу: на его основе действует Региональный центр компетенций, оператор реализации нацпроекта «Производительность труда» в Приангарье.

Новости о займах и других мерах поддержки среднего и крупного бизнеса – в телеграм-канале ФРП Иркутской области.