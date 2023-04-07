Альфа-Банк отменили комиссии за все платежи и переводы

Альфа-Банк первым в России отменил все комиссии за платежи и переводы для физлиц – с карты на карту, по реквизитам в приложении и Альфа-Онлайн, через СБП по номеру телефона – даже на сумму свыше 100 тысяч рублей, за рублевые переводы с карты на карту в большинство зарубежных банков. Без комиссии можно оплачивать такие сервисы и услуги, как ЖКУ, налоги и штрафы, электричество, ТВ, интернет и другие.

Чтобы воспользоваться бесплатными платежами и переводами, нужно заказать Альфа-Карту – за ее обслуживание не нужно платить.

У клиентов с ранее оформленными дебетовыми картами Альфа-Банка в ближайшее время появится опция подключения услуги, кроме того, они могут подключить ее через чат в приложении. Клиенты Альфа-Премиум и А-Клуба могут совершать платежи и переводы без комиссии уже сейчас.