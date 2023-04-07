Приток воды в водохранилища Ангаро-Енисейского каскада не вызывает опасений

Несмотря на снежную зиму.

Согласно прогнозу гидрометцентра, негативного воздействия в период весеннего половодья не ожидается. В пределах нормы объем притока в Красноярское, Иркутское (озеро Байкал) и Братское водохранилища.

«Как показывают многолетние наблюдения, погода может принести сюрпризы. Впрочем, пока данные фактического притока в водохранилища Ангаро-Енисейского каскада ГЭС не многим отличаются от прошлогодней картины», – сообщает «Вестник Эн+».

Объем притока в Байкал в марте этого года составляет 360 кубометров в секунду (в прошлом году в этот период – 350 кубометров). Стабильность демонстрирует Братское водохранилище – объем притока 180 кубометров в секунду, как и в прошлом году. Небольшой прирост показывает Красноярское водохранилище: 250 кубических метров в секунду против 232 в прошлом году).