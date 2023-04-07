Банк «Солидарность» фиксирует массовые звонки своим клиентам от мошенников

АО КБ «Солидарность» сообщает, что фиксирует массовые звонки своим клиентам от лиц, представляющихся работниками АО КБ «Солидарность» и сообщающих, что якобы от имени клиента поступила заявка на смену телефонного номера, получение кредита или иной банковской услуги. В дальнейшем звонящий обманным путём пытается узнать у клиента реквизиты доступа в систему дистанционного банковского обслуживания для хищения денежных средств.

– Уважаемые клиенты, в АО КБ «Солидарность» нет услуги дистанционной смены телефонного номера. Любое его изменение осуществляется только в офисе Банка и при личном присутствии клиента. АО КБ «Солидарность» не осуществляет подтверждение оказания банковских услуг по телефону. Любой обратившийся к вам на такую тему - мошенник, – говорится в сообщении банка.