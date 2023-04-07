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Банк «Союз» заработал 654 млн руб. прибыли за 2022 год

Финансовый результат банка по международным стандартам (МСФО) за 2022 год составил 654 миллиона рублей, что является сильным положительным фактором для турбулентного 2022 года.

– Капитал Банка вырос на 28% и составил 17 млрд руб., что выше показателя 2021 г. на 3,8 млрд руб. Чистые активы Банка выросли на 17%, составив 118 млрд руб. Чистые процентные доходы Банка выросли по сравнению с 2021 г. на 25% и составили 5,8 млрд руб., – говорится в сообщении банка.

Общий объем обязательств перед клиентами Банка вырос на 35% до 118 млрд рублей, что свидетельствует о надежности Банка и высоком уровне доверяю к нему со стороны как розничных, так и корпоративных клиентов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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