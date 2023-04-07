Примсоцбанк предлагает подключить эквайринг под 1%

Примсоцбанк предлагает подключить торговый эквайринг всего под 1%. Акция действует до конца мая.

Банк предлагает:

Бесплатную установку и обслуживание оборудования для приема в оплату банковских карт;

Бесплатное обучение кассиров и менеджеров предприятий правилам оформления операций с банковскими картами, наклеек и рекламных материалов;

Бесперебойное и быстрое зачисление денег на расчетный счет предприятия;

Полное сопровождение торговой точки, незамедлительное решение любого вопроса. Наши специалисты по эквайрингу всегда на связи;

Автоматическая рассылка реестров платежей на электронную почту.

Подробности об акции можно уточнить по телефону единой справочной службы 8(800)350-42-02.

Срок действия акции: 03.04.2023 - 31.05.2023