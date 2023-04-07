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Примсоцбанк предлагает подключить эквайринг под 1%

Примсоцбанк предлагает подключить торговый эквайринг всего под 1%. Акция действует до конца мая.

Банк предлагает:

  • Бесплатную установку и обслуживание оборудования для приема в оплату банковских карт;
  • Бесплатное обучение кассиров и менеджеров предприятий правилам оформления операций с банковскими картами, наклеек и рекламных материалов;
  • Бесперебойное и быстрое зачисление денег на расчетный счет предприятия;
  • Полное сопровождение торговой точки, незамедлительное решение любого вопроса. Наши специалисты по эквайрингу всегда на связи;
  • Автоматическая рассылка реестров платежей на электронную почту. 

Подробности об акции можно уточнить по телефону единой справочной службы 8(800)350-42-02.

Срок действия акции: 03.04.2023 - 31.05.2023


/ Сибирское Информационное Агентство /
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