Примсоцбанк предлагает оформить ипотеку на маткапитал

Примсоцбанк предлагает клиентам оформить ипотеку с помощью государственных мер поддержки семей. Сделать это стало в разы проще и удобнее, когда банк отменил обязательное требование к размеру первоначального взноса для ряда программ с использованием средств материнского капитала.



Банк работает с федеральным и региональным материнским капиталом, а также со средствами гос.поддержки многодетных семей. Отметим, с января 2023 года в Приморье семьям с тремя (и более) детьми доступна дополнительная гос. субсидия в размере – 550 000 рублей. Для тех многодетных семей, кто не воспользовался субсидией ранее, cумма составляет 1 млн. рублей. Эти средства банк также может учесть при оформлении кредита и в качестве первоначального взноса и оформить кредит только на сумму средств материнского капитала.



Преимущества программ, в которых возможно использовать средства материнского капитала:



• Клиент может приобрести жилье как на первичном, так и на вторичном рынке;

• Оформляем без подтверждения доходов, то есть приобрести недвижимость может даже мама, которая находится в декретном отпуске;

• Смягчены требования к недвижимости: банк кредитует даже жилые дома с печным отоплением;

• Автоматическое принятие решения по кредитной заявке;

• Возможны сделки между родственниками;

• Экономия трудозатрат заемщиков по оформлению сделки.



Всё оформление документов о переводе средств банк возьмет на себя и просто перечислит кредитные средства продавцу или застройщику в 100% объёме сразу после оформления сделки.



– Благодаря отмене страхования жизни и здоровья без увеличения ставки по уникальной программе «Материнский капитал плюс», клиенты могут существенно сэкономить свои средства. Это делает более привлекательной программу и дает возможность заемщикам приобрести жильё с выгодой для семейного бюджета, – прокомментировал Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Напомним, средства материнского капитала можно использовать в качестве первоначального взноса практически по любой ипотечной программе Примсоцбанка – в том числе и по льготным государственным программам, таким как Льготная на новострой, Семейная и Дальневосточная. При этом первоначальный взнос может состоять только из средств материнского капитала, без добавления своих личных средств.

