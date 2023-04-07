Первый канал покажет шоу «Поехали» об Иркутской области 8 апреля

В субботу, 8 апреля, в эфире Первого канала покажут очередной выпуск еженедельного тревел-шоу «Поехали», который на этот раз будет посвящен Иркутской области. Программа выйдет в утренний прайм-тайм – в 10:10. Об этом рассказали организаторы шоу.

Съемочная группа главного телеканала страны приехала в Приангарье еще в марте. Авторы и ведущие шоу Мария Осадник и Евгений Покровский провели в Иркутской области почти неделю и записали два выпуска популярного шоу.

Уже в ближайшую субботу выйдет первый из них. В нем известные журналисты расскажут о достопримечательностях Иркутска, где они прогулялись по 130-му кварталу. Поделятся впечатлениями о подъеме на вершину Камень Черского и о том, как впервые в жизни увидели живую нерпу и промчались на «хивусе» по льду Байкала. Также Маша и Женя нашли самую вкусную байкальскую рыбу на знаменитом Рыбном рынке в Листвянке и попали в сказочный мир тоннелей, мостов и изумительной красоты Байкала, проехав по Кругобайкальской железной дороге.