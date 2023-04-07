Реалист Банк запустил новый вклад с доходностью 9,45% годовых

С 5 апреля 2023 года клиенты Реалист Банка смогут открыть вклад «Премиум эксклюзив +» с доходностью 9,45% годовых.

Минимальная сумма размещения составляет 150 млн рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет. Допускается снятие до минимальной суммы вклада, а пополнение возможно до максимальной суммы вклада в размере 900 млн рублей. Срок размещения вклада 730 дней, досрочное расторжение возможно по ставке фиксированной ставке вклада - 9,45% годовых.

«Мы понимаем, что в турбулентные времена банки должны предлагать гибкие инструменты для своих клиентов. Поэтому для премиум – сегмента мы разработали вклад, который можно пополнять, снимать и досрочно расторгать без потери дохода», - прокомментировал Андрей Казаков, заместитель председателя правления Реалист Банка.

Подробнее с тарифами и условиями вклада можно ознакомиться на сайте.