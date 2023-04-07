Число физлиц-банкротов выросло в 1,5 раза

Количество обанкротившихся граждан в I квартале выросло на 40,3%, пишут «Известия» со ссылкой на данные «Федресурса».

По итогам января–марта этого года суды признали несостоятельными 76 тыс. россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 40,3% больше, чем в аналогичном периоде 2022-го, следует из данных «Федресурса». Но темпы роста остались практически на уровне начала прошлого года: тогда в I квартале число граждан-банкротов увеличилось на 33,6%, до 54,2 тыс. к такому же периоду 2021-го.

Рейтинг лидеров по абсолютному числу банкротств физлиц в этом году возглавила Москва, которая год назад уступала места в списке Краснодарскому краю и Московской области.

В столице за первые три месяца зафиксировано 3,63 тыс. новых дефолтов, или на 45,5% больше, чем год назад. На втором и третьем местах оказались Московская область (3,6 тыс., +41,2%) и Краснодарский край (3,5 тыс., +33,5%). Пятерку замыкают Башкортостан (3,2 тыс., +34,8%), Свердловская область (2,7 тыс., +22,2%), следует из материалов. В начале 2023-го подавляющую часть процедур о несостоятельности по-прежнему инициировали сами должники: 96,7% случаев против прошлогодних 94,8%. Оставшаяся приходится на конкурсных кредиторов и налоговую службу.