Определен перечень российских товаров для установки цен

В него вошли – продукция нефтяной промышленности, АПК, черной и цветной металлургии, а также производство минеральных удобрений. Об этом узнали «Известия».

Формирование национальных биржевых индикаторов должно быть одним из приоритетов России, считает и.о. директора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ, партнер КА «Муранов, Черняков и партнеры» Олег Москвитин. По его мнению, биржевая торговля на основе национальных индикаторов способна существенно повысить объективность и прозрачность ценообразования, сформировать объективные цены на любые торгуемые на бирже продукты.

– Правительство и ФАС России начали с самого первоочередного и приоритетного в настоящий момент. В дальнейшем сюда же могут быть добавлены, например, биоресурсы, лесопродукция, – предположил собеседник.

По словам эксперта, индикаторы необходимы для активной и эффективной биржевой торговли, а последняя, в свою очередь, помогает развивать конкуренцию, устраняя дискриминацию и упрощая доступ к контрагентам как для продавцов, так и для покупателей.