Вышла в свет Газета Дело за апрель 2023 года

Основную тему этого выпуска можно обозначить цитатой героя апрельской обложки: «Если ты не двигаешься вперёд, ты двигаешься назад». Руководители и собственники компаний, представляющие строительную отрасль, банковский сектор, рынок юридических и медицинских услуг, рассказали нашему изданию о том, какие планы и задачи и на какую перспективу ставят перед собой. Кроме этого, на страницах апрельского номера известные иркутяне размышляют о том, как на нашу жизнь и бизнес-процессы влияют сейчас и будут влиять в обозримом будущем такие прорывные технологии, как искусственный интеллект и нейросети. Традиционно в выпуске газеты много деловых новостей и полезной информации для предпринимателей. «Если ты не двигаешься вперёд, ты двигаешься назад» – Антон Гарбарчук, «Центр Зрения» В марте 2014 года на иркутском региональном рынке медицинских услуг появился новый игрок – офтальмологическая клиника «Центр Зрения». История учреждения началась с небольшого диагностического кабинета в Ангарске, после чего последовал бурный рост и развитие: в 2016 году Центр открылся в Иркутске, в 2018-м – ангарский «кабинет» расширился до полноценной клиники, в 2019-м состоялось открытие филиала в Усолье-Сибирском, в 2020-м – новое помещение обрёл иркутский Центр, и буквально через год здесь открылась вторая клиника – «Дети и взрослые». Кроме этого, и в Ангарске, и в Иркутске Центр «прирастал» оптиками, причём осенью 2022 года на рынок вышел премиальный бутик «Ocularia». И всё это – на фоне постоянных кризисов в мировой и российской экономике. Генеральный директор сети клиник и оптик «Центр Зрения» и бутик-оптики «Ocularia» Антон Гарбарчук рассказал нашему изданию, как справлялись с трудностями, зачем был нужен такой плотный график открытий и переездов, что такое «уникальное торговое предложение» в сегменте оптики и зачем он носит очки, имея 100% зрение.

«Компания живёт, работает, строит» – Виктор Ильичев, «ВостСибСтрой», о реализованных планах, знаковых проектах и любви к малой родине Три десятилетия на строительном рынке современной России – это много или мало? С этого – почти риторического для отечественного бизнеса вопроса – началось наше интервью с Виктором Ильичевым, основателем группы компания «ВостСибСтрой», которая в 2023 году отмечает 30-летний юбилей. «Это – круто. Учитывая, сколько за это время пережито дефолтов, кризисов, законодательных изменений и других сложностей, мы должны были “умереть” уже несколько раз. Но предприятие живёт, работает, строит! И я даже не задумывался, что компании уже столько лет», – ответил Виктор Ильичев. Накануне знакового события он рассказал Газете Дело об итогах ещё одного – непростого для строителей – 2022 года, поделился опытом, какие стратегии помогают преодолевать перманентную турбулентность в экономике, зачем нужна диверсификация бизнеса и какие новые направления деятельности интересны сейчас компании.

Александр Абрамкин: «Мы не банк, а высокотехнологическая компания» Трансформация банка продолжается. Сегодня на повестке – задача государственной важности: применение технологий искусственного интеллекта. По мнению президента России Владимира Путина, «от того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны, наши возможности на качественно новом уровне решать задачи экономического, промышленного, социального развития, создавать широкие условия для самореализации граждан, для запуска общественных инициатив». Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка, уверен: особое внимание президента к теме ИИ поможет и власти, и бизнесу использовать новые возможности для качественного рывка. Как увеличить продолжительность жизни на 20 лет? Юлия Кальвина – о возможностях ИИ для людей и бизнеса Продолжительность жизни в Иркутской области – 67 лет. Это один из худших показателей в стране. Решить проблему – как и множество других – поможет искусственный интеллект. О том, как новые технологии в регионе меняют жизнь людей и помогают власти и бизнесу, рассказала Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка. Елена Хохрякова: «Сбер – место, где люди важнее всего» Стоит ли опасаться, что людей заменят роботы? «Если вводить новшества с умом, давать людям возможность переучиваться, овладевать новыми знаниями, сотрудникам нечего будет бояться», – уверена Елена Хохрякова, HR-директор Байкальского банка Сбербанка.

Дмитрий Жоров: Нейронная сеть проведет ESG-диагностику «ИИ у многих вызывает страх: есть стереотип, что внедрение технологий приведет к массовым сокращениям. Но этого не происходит. Наоборот, появляются новые профессии, новые рабочие места», – говорит Дмитрий Жоров, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка. По его словам, ИИ дает возможность развивать совершенно новые направления, например ESG. «Зеленая» повестка начала формироваться всего пару лет назад, но Сбер уже предложил технологическое решение, позволяющее бизнесу проводить ESG-самодиагностику.

Новые технологии: вчера – фантастика, сегодня – реальность Выстраивание долгосрочных партнерских отношений с клиентами – один из главных приоритетов в работе Сбера. Антон Соколов, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка, куратор блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес», рассказал, в чем ценность отраслевых решений ИИ для бизнеса. Евгений Пришибский: «ИИ – не абстракция, а инструмент управления» Еще несколько лет назад председатель правления Сбербанка России Герман Греф часто отвечал на вопрос сотрудников: «Когда же закончатся все эти изменения, связанные с внедрением технологий ИИ?» Теперь таких вопросов не задают: большинство людей перестроились и овладели новыми компетенциями. Евгений Пришибский, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка, рассказал о быстро меняющейся реальности, помощи ИИ в решении конкретных задач и центре безопасности ИТ-системы, способном обезопасить бизнес с помощью искусственного интеллекта.

Инновации для клиентов Иван Подлужный, заместитель председателя Байкальского банка, куратор блока «Розничный бизнес и сеть продаж», рассказал об удобном бесконтактном способе платежей, новых сервисах, помогающих экономить время и силы, а также об офисе СберПервый, который является удобным форматом обслуживания вип-клиентов.

В 2023 году юридической компании ВС Консалт исполняется 10 лет. За это время консалтинговая деятельность фирмы охватила многие регионы России, а список постоянных клиентов прирастает компаниями самого разного профиля. Что дальше? Какой вектор развития наметила команда ВС Консалт на пороге своего нового десятилетия? На вопросы Газеты Дело о секрете успешного партнёрства, правовых трендах, исправленных ошибках, полученном опыте и стремлении поощрять молодых талантливых юристов отвечают основатели бизнеса Алексей Черкашин и Олег Кривозубов.

В 2022-м ВТБ был первым среди российских банков, кто принял на себя мощный удар экономических санкций. Банк был вынужден реагировать на них стремительно – тот, кто первым сталкивается с проблемами, первым их и решает. Как фокус на интересах клиентов помог в построении альтернативных вариантов обслуживания? Почему бизнес, несмотря на кризис, продолжил активно кредитоваться? Зачем ВТБ становится «семейным банком»? Об этом газете «Дело» рассказала вице-президент, управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова.

Дизайн работает на успех. Или почему дизайн важен для бизнеса? На вопросы Газеты Дело отвечает Евгения Стрелова – дизайнер жилых и общественных пространств, член Союза дизайнеров и архитекторов России, участник международных отраслевых форумов, выпускница «Русской Академии Дизайна», автор реализованных проектов в Иркутске, Новосибирске, Благовещенске, Санкт-Петербурге, Москве.

Колумбы внешнего рынка: истории иркутских предпринимателей Амбиции первооткрывателей, смелость и здоровый авантюризм требуются сегодня предприятиям малого и среднего бизнеса, чтобы покорять внешние рынки. Каким был путь нынешних экспортёров? Как удалось показать значимые результаты в условиях санкций и ограничений и заинтересовать своей продукцией зарубежных потребителей? Об этом Газете Дело рассказали победители конкурса «Экспортёр года в Иркутской области».

Регион больших возможностей. В Центре «Мой бизнес» подвели итоги конкурса «Экспортёр года Иркутской области» В Центре «Мой бизнес» подвели итоги регионального конкурса «Экспортер года». В нём приняли участие более 30 представителей малого и среднего бизнеса Иркутской области, которые занимаются поставкой услуг и продуктов на зарубежные рынки. В конкурсе было пять номинаций. Как отмечали спикеры, ценно и важно, что Приангарье даже в такое непростое время продолжает удивлять мир. Предприниматели производят уникальные продукты и услуги, вносят большой вклад в развитие региона и страны. Этих людей можно назвать героями рынка, первооткрывателями, двигателем российской экономики.

Уже в этом году в Иркутске появится новая достопримечательность – восстановленные буквально с нуля Курбатовские бани. Это будет современный Спа-комплекс, один в один повторяющий облик элитного в конце XIX – начале XX века заведения. Строительство началось летом 2021 года. На каждом этапе проводились экскурсии для жителей города, студентов. В конце марта стройплощадку посетили молодые хоккеисты иркутской команды «Байкал-Энергия». Кстати, журналисты портала SIA.RU, которые были на стройплощадке практически с нуля, убедились, что проект вышел на финишную прямую.

«Биткоины по соседству». Зачем столичным майнерам кипящие бассейны в Сибири? Иркутские энергетики продолжают бороться с «серыми» майнерами. С 2021 года «Иркутскэнергосбыт» подал на таких криптодобытчиков 1160 исков на сумму 525 млн рублей. На сегодня суд вынес уже 687 решений, суммарный штраф по которым составил 290 млн рублей. О том, как ловят «серых» майнеров, какими схемами они пользуются и зачем жительнице Москвы понадобились два кипящих бассейна в Сибири, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказали эксперты компании «Иркутскэнергосбыт» – заместитель главного инженера Дмитрий Суворов и заместитель директора по работе с бытовыми потребителями Оксана Придиус.