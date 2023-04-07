70% россиян выступают за отмену комиссии при переводе между своими счетами в разных банках

С комиссией сталкивалась почти половина из них, сообщают «Известия» со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ.

Более 70% россиян уверены, что следует обнулить комиссии за переводы между своими счетами в разных банках. Чаще всего россияне отправляют деньги самому себе в сторонний банк для повседневных трат, следует из опроса. Среди других причин – необходимость оплатить кредит и желание открыть вклад.

Сейчас в Госдуме обсуждается законопроект об отмене комиссий за переводы самому себе между банками в пределах 1,4 млн рублей в месяц.

Центральный банк настаивает на лимите в 1,4 млн, и вполне возможно, в Госдуме поддержат эту позицию, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков. Он добавил: важно мнение правительства по этому вопросу, если оно согласится с ЦБ, то, вероятно, установят именно такой порог для переводов без комиссий. Депутат допустил, что законопроект будет принят уже в апреле 2023-го. А заработает он сразу после подписания президентом.