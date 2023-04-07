Аккуратным таксистам предложили возвращать часть стоимости ОСАГО

Инициативу на тематической встрече в Совфеде представил Общественный совет по развитию такси, узнали «Известия».

Проект о субсидировании покупки полиса направлял в феврале в кабмин и аналитический центр при правительстве. Сегодня страховщики неохотно оформляют документы для перевозчиков из-за высокого риска их аварийности.

Речь идет о возврате части средств владельцу автомобиля такси по итогу страхового периода, если он не нарушал требований таксомоторного законодательства, то есть принятого в декабре 2022 года закона о такси (основные его нормы начнут действовать в сентябре 2023-го).

В феврале похожую инициативу кабмину представлял и аналитический центр при правительстве, рассказал источник «Известий», близкий к правительству. Там речь шла о компенсации части стоимости полиса за счет средств региональных бюджетов.