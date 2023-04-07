Danone может отказаться от международных брендов в России

Речь идет об Activia, Alpro, Actimel и Danone, рассказал «Известиям» источник на рынке.

Французский производитель молочной продукции Danone намерен отказаться от своих глобальных брендов в России. Речь идет о таких, как Activia, Alpro, Actimel и непосредственно Danone.

Как сообщалось в социальных сетях, французы изучают разные варианты. Например, они могут использовать локальные имена для тех товаров, которые сейчас продаются под основными марками. Так, к традиционным молоку, кефиру, творогу, сметане «Простоквашино» компания может добавить йогурты, творожные десерты и другую продукцию.

– Мы изучаем разные возможности того, как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка, – сказали «Известиям» в «Danone Россия», отвечая на вопрос о том, планирует ли производитель вывести международные имена с местного рынка.