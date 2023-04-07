Где будут отдыхать иркутяне в 2023 году?

Почти три четверти жителей Иркутска планируют взять двухнедельный отпуск в июне — сентябре, выяснили СберСтрахование и СберСтрахование жизни. Потратить на него респонденты рассчитывают в среднем 60 тыс. рублей. В топе отпускных направлений оказались Байкал и черноморские курорты России. При этом уже на майские праздники свыше половины опрошенных собираются отправиться в путешествие по стране.

72% иркутян хотят взять двухнедельный отпуск в июне — сентябре. 16% отправятся отдыхать в апреле — мае, 1% поедут на отдых в октябре — декабре. 11% пока не определились с предпочтительным временем отпуска.

Респонденты из Иркутска также озвучили бюджет на длинный отпуск — 60 тыс. рублей. В рейтинге популярных отпускных направлений лидируют Байкал (15%) и отечественные курорты Чёрного моря (10%). 5% отправятся в путешествие по городам, 5% — в Турцию и Египет. 40% опрошенных проведут длинный отпуск на даче, ещё 25% останутся дома.

Уже запланировали поездку на майские праздники 10% иркутян. Из них 65% отправятся в путешествие по городам России. Каждый пятый (20%) поедет в Сочи, 8% — в Турцию и Египет, 7% — на Байкал.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка СберБанка:

«В отпуске важно набраться сил, поэтому о финансовой стороне вопроса лучше позаботиться заранее и выделить на эту цель отдельные сбережения. Откладывать регулярно помогают, например, программы накопительного страхования жизни (НСЖ). Обезопасить себя от незапланированных расходов в отпуске позволяет, в том числе страхование путешественников, которое покрывает распространённые туристические риски: травмы и заболевания, включая солнечные ожоги, утерю документов и багажа, задержку рейса и многое другое».

Опрос проводился в марте 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI). В каждом городе участие в исследовании приняли не менее 350 респондентов по репрезентативной выборке.