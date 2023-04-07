Подведены итоги очередного сезона школьной олимпиады РУСАЛа «13-й элемент. ALхимия будущего»

В Красноярске прошла церемония награждения победителей и призеров Всероссийский олимпиады школьников «13-й элемент. ALхимия будущего».

Конкурс для талантливых учеников 8-11-х классов, увлеченных точными и естественно-научными предметами - физикой, математикой, информатикой, химией, ежегодно с 2011 года проводит алюминиевая компания РУСАЛ. В этом сезоне в проекте состязались 3356 ребят, призовые места заняли 163 школьника, 49 из них стали победителями. Лучшие 11-классники получат дополнительные баллы для поступления в вузы – партнеры РУСАЛа и войдут во внешний кадровый резерв компании.

Чтобы принять участие в олимпиаде, достаточно было зарегистрироваться на портале проекта и подать заявку. В отборочном этапе школьникам предстояло решить комплексный тест с профильными вопросами на темы металлургии, материаловедения, горного дела и геологии по четырем предметам олимпиады – математике, физике, химии и информатике. Можно было вместо этого представить профильную учебно-исследовательскую работу по одной из дисциплин.

Сразу в финал, минуя отбор, попали самые успешные участники «РУСАЛ-классов» – еще одного корпоративного образовательного проекта. Это бесплатная программа подготовки к ОГЭ и ЕГЭ учеников 9-х и 11-х классов от ведущих экспертов и сотрудников университетов в виде онлайн-курсов по математике, физике, химии.

В финале приняли участие 906 школьников. Их ждали такие же по форме испытания, как и в отборочном этапе, но по содержанию они были гораздо сложнее: задания и требования были на несколько уровней выше. Школьники снова могли выбрать один из двух форматов участия. Самым популярным был комплексный тест – его выбрали 833 участника. Они могли выполнять задание как онлайн, так и в очном формате: в 16 учебных заведениях 15 населенных пунктов России. Очные финалы прошли в том числе в городах присутствия РУСАЛа: Красноярске, Дивногорске, Волгограде, Иркутске, Каменске-Уральском и др. В онлайне тест писали школьники более чем из 40 городов России.

73 финалиста выбрали такой формат, как научная работа. Защищать ее нужно было дистанционно. А в качестве экспертов были приглашены кандидаты педагогических, технических и физико-математических наук из Института цветных металлов и материаловедения Сибирского федерального университета (СФУ).

Победителями и призерами 2-й и 3-й степени стали 163 школьника, 49 из них заняли первое место. «Олимпийскими чемпионами» стали ребята из городов со всей России от подмосковных Мытищ до приморского Артема, среди которых: Красноярск, Иркутск, Железногорск, Ангарск, Братск, Назарово, Саяногорск, Новосибирск, Новокузнецк, Волгоград, Екатеринбург, Пенза, Липецк, Рыбинск, Саранск, Каменск-Уральский, Череповец.

Особое значение успех на олимпиаде имеет для 11-классников: им обеспечены преимущества при поступлении в вузы – партнеры РУСАЛа. Это СФУ (в том числе его филиал – Хакасский технический институт), Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ), Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ), Уральский государственный горный университет (УГГУ, Екатеринбург), Сибирский государственный индустриальный университет (СибГИУ, Новокузнецк). Дополнительные баллы учитываются в качестве индивидуальных достижений абитуриентов – победителей и призеров (а в некоторых вузах – и финалистов) олимпиады при приеме на обучение. Например, при поступлении в ИРНИТУ победители и призеры получают по 7 баллов, а в УГГУ всем финалистам дают по 3 балла.

В олимпиаде участвуют не только школьники, но и их учителя. "Вы стали наставниками для юных гениев, и без преувеличения можно сказать, что их высокие баллы, желание познавать мир и добиваться успеха - в том числе и ваша заслуга", - отметили организаторы конкурса. Лучшей школой олимпиады был признан иркутский Лицей ИГУ. В номинациях «Лучший учитель-исследователь», «Лучший учитель-куратор», «Первооткрыватель», «Общественное признание» отмечены преподаватели из учебных заведений Красноярска, Железногорска, Братска, Ачинска, Дивногорска, Тайшета, Назарова, Бирюсинска.

Победителей и призеров олимпиады наградили на церемонии, прошедшей в Институте цветных металлов и материаловедения СФУ в Красноярске 4 апреля. На празднике были организованы интерактивные площадки, работала фотозона, ярмарка профессий, молекулярный бар, гости могли пройти квест по зданию, педагоги школ и техникумов – принять участие в стратегической сессии. Награждая победителей, легенда отечественной алюминиевой промышленности, профессор кафедры металлургии цветных металлов института Петр Поляков отметил, что ученый должен обладать развитым воображением, чувством собственного достоинства и чувством юмора, а также иметь хорошее исходное образование. Награждение чередовалось с яркими концертными номерами студентов.

Олимпиада «13-й элемент. ALхимия будущего» проводилась уже в 12-й раз. Проект получил широкое признание и высокие оценки у педагогов, экспертов и самих школьников. Олимпиада входит в перечень интеллектуальных и творческих конкурсов Министерства просвещения России. Портал Olimpiada.ru присвоил ей самый высокий рейтинг (9.6) среди конкурсов по физике, химии и информатике.

«13 элемент. ALхимия будущего» – это особенный конкурс, подчеркивающий значимость инженерного творчества, науки, важность профессии металлурга, – отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом компании РУСАЛ Наталья Альбрехт. – За более чем десятилетнюю историю существования олимпиады ее победителями стали тысячи умных школьников. Многим она дала дорогу для профессионального старта и карьерного роста. Перспективные ребята после обучения в вузах стали сотрудниками компании РУСАЛ. Наша олимпиада – шанс для учеников, которые мыслят критично и ценят научный подход, ведущий к прогрессу и развитию».

«Во время участия было очень интересно и занимательно, – вспоминает Карина Журова из села Богучаны – финалист сезона 2020/21. – В каких-то моментах сложно, даже очень, но я пыталась справиться со всем, ведь помимо того, что олимпиада – это большой плюс к портфолио для поступления, мне хотелось попробовать свои силы, знания. Может быть, даже победить. Сейчас могу с уверенностью сказать, что «ALхимия будущего» – это возможность проверить себя и свои знания на гораздо более высоком уровне, чем школьный».

«Обязательно буду и дальше рекомендовать детям участвовать в олимпиаде, – отметила заместитель директора Лицея №2 города Братска Юлия Ткачева. – Организация на высшем уровне – постоянное информирование, своевременное предоставление информации о результатах, о процессе регистрации и выполнения работ, оперативное решение возникших проблем. Участники довольны, сложность заданий соответствует уровню подготовки лицеистов, вполне посильные».

В РУСАЛе реализуется комплекс программ, направленных на профориентацию и поддержку школьников и студентов. Для них проводятся экскурсии, выездные обучающие семинары, студенты проходят практику. Также для них работает специальная стипендиальная программа. Такие традиции около 20 лет назад заложил еще основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.