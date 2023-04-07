Доллар 83, евро 91. Когда прекратится падение рубля?

Российский рубль стремительно дешевеет в пятницу, обновляя минимумы с апреля 2022 г. Курс пары доллар/рубль достиг 83,5 руб., китайский юань – 12,1, а евро – 91,3. Безостановочный рост продолжается шестой день подряд, отмечают эксперты БКС Мир инвестиций. Они считают ,дальнейшее ослабление рубля неоправданным.

В качестве причин эксперты и аналитики называют огромное число факторов, начиная от дефицита валюты у ряда крупных банков, покупающих ее в интересах компаний, которые приобретают доли иностранцев в российском бизнесе, и заканчивая оттоками капитала, а также сокращением до многолетнего минимума дифференциала по безрисковым ставкам между долларом и рублем.

– Учитывая текущую конъюнктуру на сырьевых площадках, дальнейшее ослабление рубля выглядит неоправданным в среднесрочной перспективе. Наоборот, на горизонте нескольких месяцев курс может укрепиться по мере увеличения предложения валюты со стороны экспортеров: до 75–79, – резюмируют аналитики.

По мнению экспертов, техническое сопротивление у доллара находится в районе 84, где расположена граница полугодового восходящего канала.