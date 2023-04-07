Поселок в Усольском районе чуть не загорелся из-за пала травы

Пожар случился сегодня неподалеку от поселка Набережный в Усольском районе Иркутской области – пламя, охватившее сухую траву, чуть не перебросилось на населенный пункт, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Инцидент случился утром. Прибывшие на место спасатели обнаружили три очага общей площадью около двух га. Огонь быстро двигался в сторону заборов и хозяйственных построек. Пожар удалось остановить в нескольких метрах от строений.
Установлено, что пожар начался из-за поджога сухой растительности. Ведется поиск виновных.