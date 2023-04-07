Поселок в Усольском районе чуть не загорелся из-за пала травы

Пожар случился сегодня неподалеку от поселка Набережный в Усольском районе Иркутской области – пламя, охватившее сухую траву, чуть не перебросилось на населенный пункт, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Инцидент случился утром. Прибывшие на место спасатели обнаружили три очага общей площадью около двух га. Огонь быстро двигался в сторону заборов и хозяйственных построек. Пожар удалось остановить в нескольких метрах от строений.

Установлено, что пожар начался из-за поджога сухой растительности. Ведется поиск виновных.