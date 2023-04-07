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Поселок в Усольском районе чуть не загорелся из-за пала травы

Пожар случился сегодня неподалеку от поселка Набережный в Усольском районе Иркутской области – пламя, охватившее сухую траву, чуть не перебросилось на населенный пункт, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Инцидент случился утром. Прибывшие на место спасатели обнаружили три очага общей площадью около двух га. Огонь быстро двигался в сторону заборов и хозяйственных построек. Пожар удалось остановить в нескольких метрах от строений.

Установлено, что пожар начался из-за поджога сухой растительности. Ведется поиск виновных.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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