Бывшего руководителя иркутского банка обвинили в фальсификации отчетности

Обвинение в фальсификации отчетности предъявили бывшему директору одного из иркутских банков, сообщила региональная прокуратура.

По версии следователей, мужчина для сокрытия признаков предбанкротного состояния организации и оснований для обязательного аннулирования ее лицензии внес подложные сведения в финансовую отчетность.

Направив фиктивную документацию Центробанк, он продлил работу учреждения на определенный срок.​ В настоящее время банк находится в стадии банкротства.​

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд. Известно, что бывший банкир уже был судим – ранее его признали виновным в присвоении 40 млн рублей.