Крыша жилого дома провалилась в Иркутске – прокуратура начала проверку

Жители аварийного дома на улице Советской в Иркутске пожаловались в региональное отделение Народного фронта на состояние объекта – организация выехала на место и проверила объект.

Фото Народного фронта Иркутской области

«В Народный фронт обратились возмущенные жители, которые рассказали, что в их доме от снега провалилась крыша, квартиры постоянно топит, а в подвале прорвало канализацию. Дом признан аварийным в 2022 году, расселение планируется не ранее чем через пять лет. От дома отказалась даже управляющая компания, и жители остались один на один со своими проблемами», – говорится в сообщении организации в телеграм-канале.

После этого объектом заинтересовалась региональная прокуратура, начавшая проверку. «Будет дана оценка исполнению жилищного законодательства, а также в сфере содержания общего имущества в многоквартирных домах», – сообщило надзорное ведомство.