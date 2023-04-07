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Второй этап работ на «Усольехимпроме» получил положительное заключение Главгосэкспертизы

Второй этап работ по ликвидации накопленного экологического вреда на территории «Усольехимпрома» в Иркутской области получил положительное заключение Главгосэкспертизы, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Проектная документация по второму этапу включает работы на территории нефтяной линзы и на прочих территориях накопленного вреда окружающей среде.

На нефтяной линзе проведут выемку и обеззараживание нефтезагрязненных грунтов, а также профилируют поверхность. Для предотвращения выноса грунтовыми водами тяжелых металлов из массива загрязненного грунта создадут противомиграционную сорбирующую завесу и осуществят биомедиацию участков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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