Иркутский ученый рассказал, что видели жители региона в небе накануне

Директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев рассказал, какое явление видели жители региона в минувший день, – оказалось, что над Приангарьем пролетел болид.

«В северном городе Усть-Куте вечером 6 апреля наблюдали яркий болид, который неплохо осветил огромную территорию. Яркий шар с хвостом двигался по довольно крутой траектории, дважды ярко вспыхивая, явление длилось примерно три секунды», – сообщил ученый на своей странице в соцсети «ВКонтакте.

Он также пояснил, что такие небесные тела видны на огромных расстояниях, по меньшей мере за 200 – 300 км. Сергей Язев предполагает, что в атмосфере сгорело очередное космическое тело размером в несколько десятков сантиметров.

«Долетело ли что-то до земли (выпал ли метеорит) – сказать сложно. Если что-то и долетело, то очень небольшое. И искать его на лесных просторах Иркутской области – дело неблагодарное. Болид, наблюдавшийся в Усть-Куте, в очередной раз напомнил, что небо – это не просто красивые обои. Там много чего происходит», – резюмировал ученый.