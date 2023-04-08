Александр Анучин из Братска погиб во время спецоперации на Украине

Накануне Братск Иркутской области простился с уроженцем города Александром Анучиным, погибшим при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, сообщил мэр Сергей Серебренников.

«Родился Александр Алексеевич 30 октября 1990 года, учился в школах № 26, №19. В 2008 году проходил срочную службу в российской армии. В ноябре 2022 года подписал контракт на участие в СВО», – рассказал глава администрации.

В Братске остались родные молодого человека: мама Ольга Александровна и сестра Наталья Алексеевна.