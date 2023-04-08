Новости

Александр Анучин из Братска погиб во время спецоперации на Украине

Накануне Братск Иркутской области простился с уроженцем города Александром Анучиным, погибшим при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, сообщил мэр Сергей Серебренников.

«Родился Александр Алексеевич 30 октября 1990 года, учился в школах № 26, №19. В 2008 году проходил срочную службу в российской армии. В ноябре 2022 года подписал контракт на участие в СВО», – рассказал глава администрации.

В Братске остались родные молодого человека: мама Ольга Александровна и сестра Наталья Алексеевна.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Время первых
Елена Хохрякова: «Сбер – место, где люди важнее всего»
Инновации для клиентов
Евгений Пришибский: «ИИ – не абстракция, а инструмент управления»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес