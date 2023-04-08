Уголовное дело возбудили после гибели работника на предприятии в Нижнеудинске

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудила уголовное дело по факту гибели работника на предприятии в городе Нижнеудинске Иркутской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Дело возбудили по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», максимальные санкции которой предусматривают до 4 лет лишения свободы.

Напомним, инцидент случился сегодня в 11:40 по местному времени – работник предприятия железнодорожного транспорта при выполнении слесарных работ сорвался с платформы крана, в результате чего от полученных травм скончался на месте происшествия.