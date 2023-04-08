Дом культуры пострадал от наводнения в Куйтунском районе – вместо него построили новый

Новый док культуры поставили в селе Игнино Куйтунского района Иркутской области – прежний пострадал от наводнения в 2019 году, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Дом культуры готов на 100%, в нем установлена мебель, техника и даже висят шторы, но он не сдан в эксплуатацию. Подрядчику нужно завершить благоустройство. Сделать это можно в теплое время года. Поручаю завершить работы и открыть объект до 1 июля», – пояснил губернатор Иркутский области Игорь Кобзев.

Здание одноэтажное, его площадь – 533 квадратных метра. В нем расположены кабинеты для работы творческих объединений, административные и хозяйственно-бытовые помещения, гримерка, костюмерная, универсальный актовый зал.