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Александр Гречин и Ефим Потемкин из Братска погибли во время спецоперации на Украине

Город Братск Иркутской области накануне попрощался с уроженцами – Александром Гречиным и Ефимом Потемкиным, – которые погибли во время спецоперации на Украине, сообщил мэр Сергей Серебренников.

Александр Сергеевич Гречин родился 9 августа 1982 года. Учился в братских школах № 17, 26. С 2001 по 2002 год проходил военную службу по контракту в Чеченской Республике. В ноябре 2022 года подписал контракт на участие в СВО. В Братске остались отец военнослужащего Сергей Борисович и сын Вячеслав.

Ефим Ильич Потемкин родился 12 октября 1992 года. Учился в школе № 9 и Братском индустриально-металлургическом техникуме. Занимался рукопашным боем.  В октябре 2022 года подписал контракт с ЧВК на участие в специальной военной операции. Дома остались мама Ольга Анатольевна, жена Ирина Владиславовна, маленькая дочь Серафима.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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