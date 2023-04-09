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Категории сирот для получения соцвыплаты на покупку жилья расширили в Приангарье

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внес в областной закон изменения, согласно которым расширились категории детей-сирот, которые могут претендовать на выплату для покупки жилья, сообщила пресс-служба правительства Приангарья.

«Теперь выплату смогут получить супруги участников СВО, самозанятые граждане и студенты высших учебных заведений, состоящие в очереди на обеспечение жильем детей-сирот. Губернатор Игорь Кобзев внес соответствующие изменения в областной закон», – говорится в сообщении.

Лица, соответствующие новым условиям, могут обращаться в территориальные органы опеки и попечительства для постановки на учет с 15 апреля 2023 года.

В настоящее время 138 жилых помещений уже оплачены, 22 пакета документов находятся на оплате, 88 сирот заключают договоры, 168 человек подбирают квартиры.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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