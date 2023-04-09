Производство светодиодных светильников запустили в Братске

Светодиодные светильники начали производить в городе Братске Иркутской области, сообщил руководитель подрядной организации ООО «Проспект», которая начала выпуск, Андрей Цибин.

«Производим именно такие светильники, которые у нас в эксплуатации. Мощность производства пока небольшая, но постепенно объемы нарастим, обеспечим потребности города», – пояснил Цибин.

В настоящее время с компанией заключен муниципальный контракт – по нему до 30 июня предстоит заменить 292 светильника на улицах Советской, Гагарина, Энгельса, бульваре Победы, проспектах Ленина, Муханова, Южная, Мира, Коммунальная, Мамырская: на эти работы направлено 3,9 млн рублей. К монтажным работам подрядчик приступил с 28 марта.

На сегодняшний день уже выполнено более половины планового объема . «Кроме того, планируется проведение еще одной процедуры торгов на замену светильников на сумму более 5 млн рублей», – рассказали в мэрии.

Замена старых светильников на светодиодные проводится в городе с 2019 года. По данным властей, устройства позволяют существенно экономить бюджет.