Соискатели в Иркутской области стали активнее в поиске работы

Служба исследований hh.ru выяснила, что активность соискателей в Иркутской области растет быстрее, чем активность работодателей.

По итогам марта активность соискателей в Иркутской области выросла на 8% по сравнению с февралем, и это выше, чем динамика вакансий, которая за тот же период сократилась в регионе на -1%.

Если сравнивать с ситуацией в целом по стране и в Сибири, то рост активности соискателей месяц к месяцу был на уровне +7%, а объем вакансий остался на февральском уровне.

Анализ активности соискателей из различных профессиональных групп показал, что большую заинтересованность в поиске работы в Иркутской области стали проявлять специалисты по инсталляциям и сервису, они открыли или обновили в марте на 10% больше резюме, нежели месяцем ранее. Также заметен рост активности соискателей из сферы страхования (+10%), специалистов по маркетингу и PR, административного персонала, сотрудников из сферы образования (все по +9%).

При этом соискатели продолжают терять интерес к работе в банковской сфере: за месяц число открытых резюме в этом направлении сократилось на 9%, а год к году (март 2023 в сравнении с мартом 2022), падение составило и вовсе -66%. Также снижается активность соискателей из автобизнеса (-3% резюме) и в сфере развлечений и медиа (-1%).

В марте чаще всего соискатели из Иркутской области рассматривали работу в сфере продаж – на нее приходится 12% от всех активных резюме в регионе, на втором месте – работа в качестве административного персонала (в том числе – курьерами, упаковщиками, администраторами, специалистами колл-центра и т.д.) – 9% открытых резюме, на третьем месте по популярности работа в сфере транспорта и логистики (7%).