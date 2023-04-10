Девальвация 2023. Эксперт объясняет, кто скупает доллар, и почему курс может достигнуть 110-120 рублей

За четыре месяца российский рубль девальвировался против доллара на 30%. В пятницу, 7 апреля, курс достиг 83 рублей за доллар. Что происходит? Почему ослабление рубля идёт через юань? И при каких условиях курс может достигнуть 110-120 рублей за доллар? Об этом эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин рассказывает в своём еженедельном шоу «Без плохих новостей».

Кто скупает валюту?

Эксперты отмечают важную особенность – движение происходит без ажиотажа, на фоне обычных объёмов торгов. Очевидной причиной роста является то, что на валюту появились покупатели и их явно больше, чем продавцов.

– Кто же они? – рассуждает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. – У физических лиц недостаточно ресурса и координации, чтобы обеспечить большой спрос. По всей видимости, юани понадобились банкам. Не зря очередной виток в ослаблении рубля начался после визита в Москву главы КНР. С другой стороны, может оказаться, что и сам ЦБ скупает китайскую валюту, если появились какие-то договорённости между Москвой и Пекином.

Кроме того, есть версия, что идёт скупка долларов под перечисление денег Shell от продажи своей доли в проекте Сахалин-2. Но, скорее всего, необходимый объём валюты уже был собран.

83 руб./доллар – это много или мало?

Эксперт подчеркивает важную особенность – сейчас ослабление рубля идёт через юань. Доллар растёт по кроссу-курсу 83 рубля за доллар.

– Этот уровень по большому счёту мы уже видели в далёком 2016 году, 7 лет назад, – подчеркивает эксперт. – С тех пор экономика бизнес и потребители подстроились под высокий курс, поэтому нельзя сказать, что котировки рубля шоковые. Вопрос в скорости изменения. Когда в течение года курс уносит сначала на 120, потом на 50, а затем на 80, это дестабилизирует бизнес, который вынужден закладывать в стоимость товаров и услуг валютные риски. Это помимо прочего поддерживает инфляцию.

Где остановится рост курса доллара?

– Важнейшим уровнем будет отметка 85 руб./доллар. Скорее всего, туда курс удастся дотащить. Если его преодолеют, дальше темпы роста могут быть очень быстрыми. С 2015 года, накопленная потребительская инфляция в России, по официальным данным, составила 67%, в США – 26%. Если ориентироваться исключительно на неё, то цель по курсу – 110-120 руб. за доллар, – резюмирует Макси Шеин.