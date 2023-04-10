Российские банки столкнулись с дефицитом юаня

Биржи с трудом удовлетворяют спрос на китайскую валюту, узнали «Известия».

О том, что в России юаней не хватает, сообщалось еще в январе, а проблема возникла перед новогодними каникулами. Банк России, который регулярно продает юани из международных резервов в рамках выполнения бюджетного правила, тогда же предложил рынку новый инструмент – юаневый своп.

Особой популярностью схема стала пользоваться во второй половине марта, когда статистика ЦБ зафиксировала резкий рост покупок со стороны банков. Если 24 марта они купили 4,8 млн юаней через своп, то к 4 апреля сумма выросла более чем в 500 раз – до 2,8 млрд.

Таким образом, даже масштабные продажи по бюджетному правилу в полной мере не смогли насытить рынок. Это немедленно сказалось и на валютном рынке: 7 апреля китайская валюта превзошла психологически важную отметку в 12 рублей. С начала года рост превысил 20%, значительно больше, чем в случае с долларом и евро, которые также заметно укрепились.

Хотя неоднократно утверждалось, что юаневой ликвидности на российском рынке более чем достаточно, проблемы вполне могут быть объяснимы характером китайской валюты. Юань занимает намного меньшее место в международных расчетах и поэтому в большей степени подвержен колебаниям (как и любая валюта или товар со сравнительно низкой ликвидностью). Несколько крупных сделок или перемещений капитала могут вызвать локальный дефицит или, наоборот, избыток валюты в системе.