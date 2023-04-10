Названы победители профиля «Технологическое предпринимательство» Национальной технологической олимпиады

Завершился финал Национальной технологической олимпиады (НТО) по профилю «Технологическое предпринимательство», организаторами которого выступают Школьный акселератор Сбера и НИУ ВШЭ. Несмотря на то, что профиль проводится впервые, он вошел в топ-3 из 39 профилей НТО для школьников 8–11 классов по количеству участников: на него зарегистрировались 4,5 тысяч школьников.

В финальных индивидуальных и командных испытаниях профиля приняли участие 27 старшеклассников из 10 регионов России. Ребята соревновались в знаниях по обществознанию и информатике, прошли программу по основам технологического предпринимательства от Школьного акселератора Сбера, объединились в команды, создали свои бизнес-проекты и работали над ними вместе с наставниками. На каждое место в финале претендовало более 160 человек.

Старшеклассники презентовали свои стартапы руководителям Сбера и других российских компаний, представителям вузов и бизнес-ангелам в формате питча.

Победителем профиля в командном зачёте стала команда Automarket —умные тележки для супермаркетов, которые могут двигаться за покупателем по торговому залу;

Победители в индивидуальном зачёте — Киричук Всеволод, 11 класс (Батайск) и Зыков Александр, 11 класс (Рязань);

Призёрами в индивидуальном зачёте объявлены — Азанов Лука, 8 класс (Екатеринбург), Смирнов Александр, 9 класс (Санкт-Петербург), Черникова Арина, 11 класс (Элиста), Бутмир Карим, 11 класс (Рязань).

Кроме того, Александр Вайно, руководитель центра молодежных инициатив, Агентства стратегических инициатив выразил заинтересованность в сотрудничестве с командой Automarket, а также командой проекта LamoCode, сервиса для автоматической выгрузки, преобразования, анализа данных, и командой проекта ParkAR, платформы по созданию квестов с дополненной реальностью (AR) для парков.

Призёры и победители профиля «Технологическое предпринимательство» НТО получат преференции при поступлении в 36 лучших вузов России: возможность поступления без вступительных испытаний, обучение за счёт средств вуза, дополнительные баллы к ЕГЭ и так далее. Также ребята получили умные колонки SberBoom Mini и сертификаты на обучение от маркетплейса образовательных курсов Edutoria.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Включение профиля по предпринимательству в список олимпиадных направлений для школьников акцентирует внимание на важности высшего образования для будущих бизнесменов. Мы заинтересованы в том, чтобы проактивные ребята с инновационными идеями и стремлением их реализовать могли учиться в лучших вузах страны. Кроме того, профиль «Технологическое предпринимательство» — первый и единственный в олимпиаде, где оценивается не только индивидуальный и групповой вклад непосредственно на финале, но и командная работа над проектом стартапа в течение пяти месяцев акселератора, что позволяет старшеклассникам освоить не менее важные в современном мире мягкие навыки: умение ставить цели, приоритизировать задачи и эффективно общаться как внутри команды, так и с внешними партнёрами».

Дмитрий Земцов, ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение»:

«Профиль “Технологическое предпринимательство” дает участникам Национальной технологической олимпиады реальное представление о подготовке и запуске собственного стартапа, по ходу соревнований школьники получают важную обратную связь и рекомендации экспертов по дальнейшему развитию проектов. Система молодежных акселераторов Сбера нацелена на то, чтобы поддерживать проекты, способные взлететь. Мы знаем реальные примеры успешного внедрения в жизнь технологических решений, созданных школьниками, и верим, что такая судьба ждет победителей и призеров НТО».

В 2022/2023 учебном году НТО проводится в восьмой раз при координации Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, проектный офис олимпиады развёрнут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Ассоциации участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ) совместно с АНО «Платформа НТИ», АНО «Россия — страна возможностей», Агентством стратегических инициатив и Российским движением детей и молодёжи «Движение Первых». Всего для участия в текущем сезоне олимпиады зарегистрировались более 130 тысяч школьников и студентов со всей России и из зарубежных стран.