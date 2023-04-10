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Реальные доходы россиян вырастут на 3% в 2023 году

После обострения санкций они упали на 1,4%, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз рейтингового агентства «Эксперт РА».

В 67 субъектах РФ в 2022 году наблюдалась негативная динамика экономического здоровья населения – этот индекс рассчитывается на основе доходов, покупательной способности, инфляции, безработицы и еще ряда факторов.

По реальным доходам отрицательная динамика наблюдалась в 72 регионах, при этом в целом по стране падение составило -1,4% к соответствующему периоду 2021-го, указывается в исследовании. Однако, как отмечают его авторы, в достаточной степени ситуацию сгладила господдержка населения, которая выразилась в новых видах выплат из бюджета, повышенных индексациях.

Как прогнозирует «Эксперт РА», в 2023 году экономическое здоровье населения продолжит испытывать сложности на фоне нарастающего санкционного давления. Оно, вероятно, не позволит существенно восстановить потребительскую активность населения. Тем не менее инфляция в 2023-м может снизиться до 6,5%, что в совокупности с повышением МРОТ приведет к росту реальных денежных доходов населения на 3% к уровню 2022-го. А среднегодовая безработица не поднимется выше 4%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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