Задорнов: Мировая экономика находится в кризисе впервые с 2008 года

Бывший министр финансов России Михаил Задорнов заявил, что мировая экономика впервые с 2008 года оказалась в кризисе. За эти годы, считает господин Задорнов, накопилось большое количество дисбалансов.

«Находится ли сейчас мировая экономика в кризисе? Бесспорно. Хотя еще в начале года были сомнения, прежде всего на американском рынке и у европейцев, что кризиса в этом году удастся избежать: экономический рост был около нуля, но все-таки он был позитивным»,– сказал Михаил Задорнов в интервью «РИА Новости».

По его словам, оценка ситуации изменилась в начале марта на фоне падения банков в США и Европе. "Стало очевидно, что целый ряд активов, причем не только банковские акции, но и длинные госбумаги, корпоративные бонды, рынок венчурного капитала и недвижимость, обесцениваются", – говорит экономист.

Среди причин мирового кризиса господин Задорнов назвал торговые войны и протекционизм, западные санкции против России, а также «беспрецедентный период нулевых процентных ставок» в США и Европе.

Всё только начинается? Мнения экспертов о кризисе

Напомним, что кризис начался в марте 2023 года.Банкротство SVB стало крупнейшим в США со времен кризиса 2008 года. Крах банка вызвал шок на финансовом и технологическом рынках США. Мировые регуляторы предприняли целый ряд мир, чтоб «потушить пожар» на мировых рынках. Однако многие эксперты до сих пор сомневаются, что это удастся сделать.

«Всё только начинается», – говорит Роберт Кийосаки, известный предприниматель, инвестор, автор бестселлеров «Богатый папа, бедный папа», «Квадрант денежного потока» и др.. Он полагает, что после банкротства Silicon Valley Bank и закрытия Signature Bank наступила череда неприятностей для финансового сектора. Рынок облигаций «рушится», и это «самая большая проблема для экономики».

Глава банка JPMorgan Chase Джейми Даймон уверен, что банковский кризис еще не закончился, и даже когда он останется позади, его последствия будут ощущаться еще долгие годы. Причины, вызвавшие кризис банков, находились у всех на виду, считает глава JPMorgan. Ими являются рост процентных ставок и высокий уровень незастрахованных банковских депозитов. Стресс для финансового сектора, вызванный банкротством банков, по-прежнему представляет угрозу, и его следует устранять путем переосмысления процесса регулирования, заявил Даймон.

Близок по мнению к нему по поводу сложившейся ситуации всемирно известный экономист, миллиардер и глава инвестиционного фонда Bridgewater Associates Рэй Далио. Он считает, что крах Silicon Valley Bank — это только начало цепочки событий, которые вызовут резкие последствия во всем финансовом мире и будут проявляться постепенно.

Известный российский бизнесмен Олег Дерипаска уверен, что «ультралиберальные экономисты из ФРС зашли слишком далеко, задирая бездумно ставки, в своём упорстве не замечать реальность. Чтобы сбить инфляцию, нужно не только деньги делать дороже для потребителей, но и доступнее для тех, кто хочет производить больше нужных товаров, тем самым создавая возможность снижать цены за счет увеличения предложения. И это должно быть, особенно сейчас, очень важным уроком для всех российских официальных горе-экономистов, которые уже который год упорствуют в этой своей ахинее».