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Более 130 тыс. домов могут перевести на электроотопление в России

К отказу от угля готовят Тыву, Красноярский край, Хакасию и Бурятию, сообщают «Известия».

Власти прорабатывают вопрос о переводе 132,7 тыс. домов в Тыве, Красноярском крае, Хакасии и Бурятии с угольного отопления на электричество. Только реконструкция сетевой инфраструктуры в этих четырех регионах потребует около 40 млрд рублей. Такие оценки обозначены в материалах совещания комиссии Госсовета по энергетике, которое прошло в конце марта.

Вице-премьер Александр Новак поручил Минприроды, Минэнерго, Минфину и Минэкономразвития до 26 апреля подготовить проект постановления правительства о мерах поддержки такого переоборудования, говорится в протоколе совещания у чиновника (есть у «Известий»). Речь может идти о субсидиях для территориальных сетевых организаций (ТСО), а также возмещении затрат потребителей на техприсоединение, говорится в документе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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