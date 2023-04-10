40 вопросов для Михаила Хардикова. Главное из прямой линии с руководителем энергетического бизнеса Эн+

Построят ли в Иркутской области новую ГЭС или ТЭЦ? Как энергетики решают проблему незаконных подключений к электрическим сетям? Кто и как борется с серыми майнерами? Что строят на Цесовской Набережной? У жителей нашего региона всегда есть о чём спросить руководителя энергетического бизнеса Эн+ Михаила Хардикова. Так, во время прямой линии, организованной в Telegram, он ответил более чем на сорок вопросов, которые поступали и из других регионов РФ. Портал SIA.RU записал ответы на самые актуальные темы.

Об энергоснабжении: «Сети не успевают за темпами строительства в пригороде Иркутска»

Одна из основных вопросов, которую затронули респонденты прямой линии, касалась энергоснабжения населённых пунктов Иркутского района, в том числе, технологического присоединения домохозяйств к электрическим сетям.

Как отметил Михаил Хардиков, в плане технологических присоединений Иркутский район состоит из нескольких сложных очагов, среди которых самые проблемные – Хомутово, Грановщина, Урик, Карлук и другие муниципальные образования.

– За последние два года сложилась парадоксальная ситуация: взрывной рост количества новых жилых домов и количества заявок на техприсоединение, при этом, к сожалению, не всё делается так, как должно быть в соответствии с законом. Очень много заявлений поступает от обманутых граждан, которые приобрели дома у неких застройщиков или частных лиц с якобы подключенной электрической энергией, но через какое-то время выясняется, что это не так. И электросетевая компания вынуждена отключить дом от электроснабжения, – пояснил Михаил Хардиков.

– В этой ситуации в заложниках оказываются не только потребители, но и энергетики, у которых нет технической возможности удовлетворить весь объём заявок на техприсоединения. Например, даже подстанция «Столбово», которую мы открывали в 2022 году, сейчас уже загружена более чем 100%. Сети просто не успевают за темпами строительства в Иркутском районе.

Но сетевые организации делают всё возможное для того, чтобы решить проблему, хотя строительство центров питания требует как существенных инвестиций, так и времени. В 2023 году Эн+ взяла на себя повышенные обязательства досрочно построить подстанцию «Пирс», модернизировать подстанцию «Карлук» и продолжить развитие сетей, чтобы подключать тех, кто ждёт электроэнергию: до ноября – большую часть потребителей МО Карлук и Хомутово. Кроме этого, предстоит серьёзная работа по модернизации подстанции «Урик». Для реализации намеченных планов совместно с правительством Иркутской области осуждаем возможности дополнительных инвестиций.

Также проводим большую работу с руководством Иркутского района по синхронизации наших усилий в части усиления контроля за технологическим присоединением новостроек. Работаем с банками, чтобы при выдаче ипотечного кредита они со своей стороны проверяли качество и корректность технологического присоединения дома. Синхронизировав действия всех участников, мы за ближайшие несколько лет решим проблему.

Кстати, чтобы при покупке дома застраховаться от неприятной ситуации с незаконным подключением, можно и нужно обратиться в контакт-центр Иркутскэнергосбыта по телефону 8-800-100-9-777 и всё выяснить. Если договор есть и действует, проблем не будет, если же его нет, я рекомендую воздержаться от покупки, так как всё, что делается вне договора, является бездоговорным потреблением, де-факто – воровством электроэнергии, и за это предусмотрены существенные штрафы вне зависимости от того, кто является потребителем.

О нелегальном майнинге: «Немногие понимают, что платят за энергию, потреблённую серыми майнерами, из собственного кармана»

Очень много вопросов прямой линии было посвящено майнингу, борьбе с «серыми» криптодобытчиками, а также тому, как граждане могут помочь энергетикам выявлять нарушения в этой сфере.

Отвечая на поступившие вопросы, Михаил Хардиков в первую очередь сделал акцент на том, что майнинг – это предпринимательская деятельность, а для неё законодательством предусмотрены тарифы, которые соответствуют реальной рыночной стоимости электрической энергии. Поэтому те, кто занимается бизнесом, используя льготный тариф для населения, предназначенный для коммунально-бытовых нужд, действуют незаконно.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса Эн+

– Кроме того, существует определённые требования к технологическим подключениям для разных категорий потребителей. Они заключается в том, что для каждого вида предпринимательской деятельности рассчитываются определённые нагрузки, сечение провода в соответствии с характеристиками оборудования, загрузка центров питания, чтобы эксплуатация электросетей была надёжной и безопасной, – пояснил Михаил Хардиков. – За техприсоединение взимается плата с полной компенсацией затрат, понесённых электросетевой компанией. Причём плата взимается как с парикмахерских, кафе, ресторанов, других коммерческих предприятий, так и с социальных объектов. Также в соответствии с законом, предприниматели обязаны оплачивать потреблённую электроэнергию по рыночным ставкам. Поэтому мы боремся с так называемыми серыми майнерами, которые занимаются предпринимательской деятельностью в жилых помещениях, используя тариф для населения. Своей деятельностью они также создают угрозу для окружающих – практически каждый день в новостях есть информация о пожарах, причиной которых стала незаконная эксплуатация майнингового оборудования.

Помочь нам в этой борьбе могут и сами жители: если вы сталкиваетесь с такими ситуациями, сообщайте о них в Иркутскэнергосбыт. Как показывает наша практика, майнинговое оборудование устанавливают и в школах, и в медучреждениях, и в коровниках, и на чердаках или в подвалах жилых домов. К сожалению, немногие понимают, что платят за электроэнергию, потреблённую серыми майнерами, из собственного кармана.

Дополнительная финансовая нагрузка ложится и на большой бизнес, который в силу перекрёстного субсидирования вынужден оплачивать электроэнергию, потреблённую майнинговыми фермами, нелегально расположенными на различных промплощадках. Соответственно, это приводит к снижению налогооблагаемой базы предприятий и недополученным налогам в бюджете.

При этом в регионе есть предприниматели, которые занимаются майнингом легально, то есть в соответствии с требованиями закона оформляют техприсоединение и оплачивают потреблённую электроэнергию по рыночному тарифу, полностью покрывая его экономическую стоимость.

О тарифной политике: «Механизм введения справедливого тарифа разработан на уровне РФ, но решение вопроса относится к полномочиям региональной власти»

В топ-3 самых популярных вопросов также попали те, что касались тарифной политики. В частности, респонденты спрашивали о градации тарифа в соответствии с потреблённой энергией, и нельзя ли жителям Иркутской области отпускать электроэнергию вообще бесплатно.

Комментируя вопрос об установлении прогрессивного тарифа, Михаил Хардиков отметил, что для основной массы потребителей его введение ничего не изменит в части оплаты за потреблённую электроэнергию.

– Мы прекрасно понимаем, кого могла бы коснуться градация потребления. В первую очередь, это жители частных домов, оборудованных электрообогревом. Поэтому, когда обсуждался объём такого потребления, речь шла о том, что эти граждане не должны платить больше. Выборочно обсуждалось потребление больше 12 тыс. кВт/ч в месяц в зимнее время. Это огромный объём. Но при этом мы видим, что более чем из миллиона лицевых счетов Иркутскэнергосбыта порядка 18,5 тыс. лицевых счетов, по которым потребление гораздо больше, чем 12 тыс. кВт/ч в месяц. Очевидно, что электричество используется не только для бытовых нужд, но и для какой-то предпринимательской деятельности, либо просто неэффективно расходуется по техническим причинам.

Законодательный механизм введения прогрессивного тарифа разработан на уровне Российской Федерации, но, тем не менее, решение этого вопроса относится к полномочиям региональной власти. Мы только лишь показали, как выглядит структура потребления электроэнергии в регионе, и какие потребители превышают все объективные объёмы. Из-за этих потребителей мы вынуждены строить дополнительные электрические сети, серьёзным образом усиливать подстанции, при этом существующий льготный тариф, который они оплачивают, направлен на поддержку населения, а не отдельной группы потребителей, которые занимаются предпринимательской деятельностью.

Если говорить о бесплатной электроэнергии для населения, то в этом случае не стоит ждать рачительного, экономного и действительно бережного отношения к этому ресурсу. Нас просто захлестнёт так называемая «катастрофа потребления». Между тем электроэнергия – это такой же ресурс, как тепло, перевозки, транспорт, продукты питания, в конце концов, и производство, и поставка которого стоит денег, поэтому должны быть оплачены. А для нуждающихся категорий населения существуют меры адресной государственной поддержки, в соответствии с которыми они эти ресурсы оплачивают.

О большой энергетике: «Иркутской области необходимо строительство новой генерации, но какой это будет объект, пока сказать сложно»

Звонившие на прямую линию жители Иркутской области спрашивали руководителя энергетического бизнеса Эн+, будет ли развиваться в регионе большая энергетика, планируется ли здесь строительство нового генерирующего объекта.

По убеждению Михаила Хардикова, Иркутская область сейчас вышла на новый виток развития, и ей необходимо строительство новой генерации – этот вопрос обсуждается и с Минэнерго России, и с правительством Иркутской области. А драйвером развития энергетики в регионе, конечно, будет компания Эн+.

– В генерации нуждается Иркутско-Черемховский энергорайон – это территории, расположенные южнее Тулуна. Также в генерации нуждается Бурятия и Забайкальский край. Поэтому объект, который должен быть построен, должен выдавать свою мощность именно сюда, но какой это будет объект, пока сказать сложно.

Мы говорили, например, про строительство Тельмамской гидроэлектростанции, но она на севере, в Бодайбинском районе, и её строительство не приведёт к обеспечению потребителей Иркутско-Черемховского энергорайона дополнительной энергией. Мы выступаем с инициативой о рассмотрении возможности строительства газовой тепловой электростанции на «борту» Ковыктинского месторождения. У этого проекта есть плюсы и минусы. Плюс в том, что не нужно закладывать прокладку трубопроводов на большое расстояние, будет возможность обеспечить выдачу дополнительных мощностей в Иркутский район со стороны Качугского тракта и таким образом сбалансировать энергоснабжение этой территории. Минус заключается в том, что если сделать электростанцию, то не будет трубы с газом до того же Иркутска, который в этом нуждается.

Если газ будет на левом берегу Ангары, там можно рассмотреть строительство новой генерации на существующих площадках, либо развитие имеющихся объектов с переводом на газ. Кроме этого, по одному из проектов продумываем возможность проектирования и строительства в Тулунском районе – на «борту» Мугунского разреза – угольной станции, которая тоже позволит добавить дополнительную генерацию в узел.

В Министерстве энергетики было публично сказано, что строительство нового генерирующего объекта обсуждается в Бурятии или Забайкальском крае. Но мы смотрим на горизонт пять, десять и пятнадцать лет. Если в пятилетней перспективе нужен объект в соседних регионах, то через 10-15 лет этот объект будет востребован и в Иркутской области – и для покрытия растущих нагрузок, и для новых производств.

О комфортной среде: «Единая набережная, по которой можно будет дойти пешком или доехать от плотины ГЭС до Ушаковки – это важный проект для Иркутска»

Большой блок вопросов был связан с благоустройством общественных городских пространств, причём не только в Иркутске, но и в Братске.

Отвечая на вопросы о благоустройстве Иркутска, Михаил Хардиков отметил, что компания Эн+ очень много делает для создания в городе единой набережной Ангары – от плотины ГЭС до реки Ушаковка. В частности, активно преобразуя участок, который иркутяне называют Цесовской Набережной.

– Совместно с администрацией Иркутска мы участвовали в подготовке документов для федеральной программы по берегоукреплению и благоустройству Цесовской Набережной, которая является городским объектом и будет доступна для всех жителей. Мы все надеемся, что федеральные средства будут выделены, и это станет огромным шагом вперёд для создания комфортной городской среды Иркутска.

Мы со своей стороны уже закончили освобождение площадки старой ТЭЦ, построили там современные промышленные объекты, которые не только выполняют важные производственные функции, но и будут архитектурно украшать это место. Один из них – современная насосная перекачивающая станция, которая обеспечивает теплом 250 тыс. жителей Иркутска. Сейчас нам предстоит сделать благоустройство территории, снять леса с объекта, и он станет частью большой Цесовской Набережной. Также вышла на финишную прямую реконструкция Курбатовских бань.

В целом, я уверен, что единая набережная, по которой можно будет, не пересекаясь с дорожным движением, дойти пешком или доехать на велосипеде от плотины ГЭС до Ушаковки – это крутейший проект для Иркутска, потому что Ангара – прекрасная река и этим нужно пользоваться.

Если говорить о Братске, то и в этом городе мы системно стараемся реализовывать различные проекты его для его развития: и детские площадки, и новогодние инсталляции, и скейт-парк, который будем доделывать в «Энергетике» в 2023 году – мы уже взяли на себя эти обязательства и выполним их. Так же завершим благоустройство территории возле насосной станции на улице Комсомольской.

Кроме этого создадим современный учебный класс «Мультилаб» в одной из братских школ – сейчас принимаем заявки от учебных заведений на реализацию этого проекта. Но я думаю, надо открыто обсудить с горожанами, чем ещё мы можем помочь Братску, чтобы он был комфортным местом проживания для всех. При этом надо понимать, что мы не должны подменять друг друга с властью, но можем взаимодействовать.

Об электротранспорте: «Электромобилей будет больше тогда, когда инфраструктура станет доступна, а не наоборот»

А вот планы компании Эн+ по развитию инфраструктуры для электротранспорта, в частности сети ЭЗС, интересовали не только жителей Иркутской области. Вопросы об этом поступали и из других регионов РФ, например, из Новосибирска и Казани.

Михаил Хардиков отметил, что в этом направлении деятельности компания считает приоритетным именно создание доступной инфраструктуры для электротранспорта, и уже построила 18 зарядных станций: 17 – в Иркутской области и одну – в Красноярске.

– Сейчас, пользуясь сетью наших зарядных станций, можно спокойно заряжать электромобили в Братске, в Иркутске, в Ангарске, естественно, в Усолье, а также по дороге на Байкал во всех направлениях: Листвянка, Ольхон и Байкальск. Если сравнивать расходы на автомобиль, потребляющий примерно десять литров бензина на 100 км, и стоимость зарядки по текущим расценкам на наших электрозаправочных станций, то гораздо выгоднее передвигаться по области на электромобиле.

Есть приложение EV-Time, в котором отмечены не только наши заправочные станции, а все ЭЗС по стране, подключённые к этому приложению. Наши коллеги из Русгидро сделали очень хороший проект – он называется «Шелковый путь» – от Москвы до Владивостока через каждые 90 км установлена зарядная станция для электромобилей.

Отмечу также, что совместно с правительством Иркутской области мы зашли в федеральную программу субсидирования развития электротранспорта на 2024 на год. Если нашу заявку одобрят и выделят финансирование, мы построим новые зарядные станции в регионе, что будет способствовать ещё более активному развитию электротранспорта в нашем регионе.

О трудоустройстве: «Молодые специалисты часто попадают в компанию через целевые программы обучения в вузах региона»

Как устроиться на работу в компанию Эн+? Какой социальный пакет предоставляет предприятие сотрудникам? Это ещё один популярный блок вопросов, которые задавили респонденты прямой линии.

Как прокомментировал Михаил Хардиков, узнать о вакансиях в компании можно на портале https://career.enplusrusal.ru, а также на сайте Head Hunter, с которым Эн+ сотрудничает по поиску персонала. При этом он отметил, что молодые специалисты чаще попадают в компанию через целевые программы обучения в ИРНИТУ, БрГУ и других вузов-партнёров, но многих работников компания набирает с рынка.

– Если говорить о социальном пакете, то в компании он довольно масштабный. Помимо зарплаты, полиса ДМС, санаторно-курортного лечения, льготного высшего образования, в него, в том числе, включён пункт, связанный с улучшением жилищных условий. Есть определенные требования, работники, которые соответствуют этим требованиям, проходят через определенный отбор и получают возможность поддержки от компании на срок ипотечного кредита. Мы субсидируем и оплачиваем 50% ипотеки, то есть за половину приобретённой квартиры платит работник, за половину – компания. За последние три года уже более 300 человек в энергетике воспользовалась этой возможностью улучшить свои жилищные условия.

Об образовании: «Чтобы развивать в себе навыки цифровые навыки, главное – проявлять личную инициативу»

Ещё одна из тем прямой линии была посвящена высшему профессиональному образованию, и проектам, которые Эн+ реализует в этой сфере.

Михаил Хардиков рассказал будущим абитуриентам и их родителям о сути проекта «Академия IT», который начинался на площадке партнёрского вуза компании ИРНИТУ, а потом был масштабирован на Иркутский и Братский государственные университеты, а также на Сибирский федеральный университет в Красноярске.

– Обязательное условие, чтобы получать дополнительную подготовку в «Академии IT», – нужно быть студентом одного из этих вузов. При этом не важно, по какому направлению обучается студент – энергетика, архитектура, строительство, PR, юриспруденция, финансы. Если есть желание развивать в себе навыки цифровые навыки, можно подать заявление в Академию, пройти отбор и учиться помимо основной специальности.

Выпускники «Академии IT» получат дополнительное преимущество при трудоустройстве, как обладающие цифровыми знаниями. В современном мире без этого уже никуда, как без английского языка и без математики. Трудоустроиться можно и на промышленные предприятия, и в энергетическом бизнесе, и в металлургическом, есть очень серьёзные коллективы, которые работают в финансовой сфере, в сфере бухучета, информационных технологий­, например, Эн+ Диджитал и наша телекоммуникационная дочка «Иркутскэнергосвязь» и другие.

Кстати, повышение уровня цифровых знаний и навыков доступно и для самих работников компании Эн+, причём независимо от возраста, в нашем корпоративном университете, где есть колоссальное количество программ переподготовки, повышения квалификации и всего того, что связано с профессиональным образованием. Но нужно, чтобы сотрудник в этом плане сам проявлял инициативу: программа переподготовки не работает, если вы не хотите усилить свои компетенции, к примеру, в работе на сложном оборудовании.