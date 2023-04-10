Иркутская область заняла 46 место в России по уровню задолженности перед банками

На первое марта она составляет 4,4%.

Согласно данным рейтинга РИА Новости, лидерами с заметным отрывом по платежной дисциплине населения стали жители Севастополя (2%), Ненецкого автономного округа (2,3%), Ямало-Ненецкого автономного округа (2,4%), Санкт-Петербурга (2,6%) и Чукотского автономного округа (2,8%). Таким образом, среди регионов с низкой долей просрочки преобладают северные регионы, то есть субъекты Федерации с высокими зарплатами.

Эксперты отмечают, что имеется сильная статистическая связь между средним уровнем задолженности по банковским кредитам и долей просрочки. Где больше банковских кредитов, там меньше просрочка. Хотя можно было бы предположить, что с ростом кредитной нагрузки качество обслуживания долгов может, напротив, падать. Однако, во-первых, в регионах, где основная масса населения имеет высокие зарплаты, именно хорошие заемщики формируют основной спрос на розничные кредитные. Во-вторых, банки, видя меньшую просрочку в таких регионах, стремятся выдавать больше кредитов именно тут, объясняют эксперты.

Самая высокая доля просроченной задолженности с заметным отрывом сохраняется у Ингушетии (10,2%). Аналитики отмечают, что республика характеризуется высокой долей просрочки уже долго, но ситуация с просрочкой в этом регионе сильно улучшилась в последние годы. Для сравнения в начале 2018 года она составляла 24%, в начале 2019 года – 16%, а в начале 2020 года – 13 %.

Также высокая доля просрочки зафиксирована у следующих регионов: в Северной Осетии (7,8%), в Карачаево-Черкессии (6,9%), в Чечне (6,5%) и Республике Адыгея (6,5%). Таким образом, лидеры по просрочке в основном представляют республики Северного Кавказа. Высокий уровень просрочки здесь наблюдается на фоне сравнительно слабого развития розничного кредитования, поясняют аналитики.